Учения по отработке действий в паводок и пожароопасный период проведены в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве были проведены учения по безаварийному прохождению паводка и по отработке действий в пожароопасный период. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, были отработаны методы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб.

Всего в учениях были задействованы свыше 3 тысяч человек сводной мобильной группировки Москвы, которая была сформирована по приказу Сергея Собянина, а также примерно 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолеты, БПЛА, снегоболотоходы, оборудование для ликвидации возгораний на базе крупной гусеничной техники.

Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил, что в столичном регионе весной могут начаться паводки. По словам эксперта, гидротехнические системы, в том числе четыре Москворецких водохранилища, будут заполнены до предела.

Это поможет частично сдержать паводок в нижнем течении Москвы-реки, однако не предотвратит подтопления пойменных территорий.

