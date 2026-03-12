AP: Бангладеш попросил США разрешить закупку нефти у России

Фото: depositphotos/carloscastilla

Власти Бангладеша обратились к Соединенным Штатам с просьбой разрешить закупку нефти у России. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Associated Press.

Министр финансов Бангладеша Амир Хосру Махмуд Чоудхури подчеркнул, что разрешение необходимо для приобретения нефти без риска подпасть под санкционные ограничения.

Отмечается, что Бангладеш сильно зависит от импорта топлива, прежде всего из стран Ближнего Востока. На фоне энергетического кризиса власти были вынуждены вводить ограничения на топливо для автомобилей, приостанавливалась работа университетов. Также временно закрывались заводы по производству удобрений, чтобы направить больше топлива на электростанции.

Одним из вариантов дополнительных каналов импорта стало сотрудничество с Индией. По трансграничному трубопроводу в Дакку в экстренном порядке направили около 5 000 тонн дизельного топлива.

Ранее стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель. Цена на нефть этой марки поднялась примерно на 9,4% относительно предыдущего закрытия. При этом апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 8,26% – до 94,51 доллара за баррель.

Рост цен на нефть связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. На фоне эскалации Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.

Страны "Группы семи" (G7) уже попросили Международное энергетическое агентство (МЭА) разработать сценарий использования запасов нефти на фоне этих событий.