Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:55

Культура

Памятную доску режиссеру Олегу Табакову открыли в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Памятную доску актеру и режиссеру Олегу Табакову открыли в Москве. Ее установили на фасаде здания Исторической сцены Театра Олега Табакова, заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, ученики режиссера выходят на лучшие сцены России – играют, ставят спектакли, возглавляют театры и воспитывают новое поколение. Продолжается тот театр, которому Табаков посвятил свою жизнь, указал Фурсин.

С инициативой установить памятную доску выступил театр "Современник", в котором режиссер прослужил 27 лет, включая период внештатного сотрудничества.

Дата открытия мемориального знака – 12 марта 2026 года – была выбрана специально: Табаков скончался ровно восемь лет назад. Доску создал скульптор Александр Свиязов под руководством народного художника РФ Александра Рукавишникова.

Композицию составляют образы "Современника", Театральной школы Олега Табакова, МХТ имени Чехова, сцены Театра Олега Табакова и дом на улице Чаплыгина. В центре находится фигура самого артиста с лучами, направленными к упомянутым учреждениям.

В церемонии открытия памятной доски участвовали также народные артисты РФ Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и другие театральные деятели. На мероприятии присутствовала и вдова Табакова народная артистка РФ Марина Зудина.

"Володя (Машков. – Прим. ред.), спасибо тебе. Ты увековечиваешь имена на серьезном материале. Для всех нас это пример того, что мы ничего не должны забывать", – сказал Миронов.

В 2025 году к 90-летию со дня рождения Табакова в московском метро запустили тематический поезд. Он курсирует по Сокольнической линии до конца 2026-го. Главным символом состава стал образ кота Матроскина – персонажа мультфильма "Простоквашино", которого озвучил актер.

Мемориальную доску режиссеру Олегу Табакову установили в Москве

Читайте также


культурагород

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика