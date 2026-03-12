Памятную доску режиссеру Олегу Табакову открыли в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Памятную доску актеру и режиссеру Олегу Табакову открыли в Москве. Ее установили на фасаде здания Исторической сцены Театра Олега Табакова, заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, ученики режиссера выходят на лучшие сцены России – играют, ставят спектакли, возглавляют театры и воспитывают новое поколение. Продолжается тот театр, которому Табаков посвятил свою жизнь, указал Фурсин.

С инициативой установить памятную доску выступил театр "Современник", в котором режиссер прослужил 27 лет, включая период внештатного сотрудничества.

Дата открытия мемориального знака – 12 марта 2026 года – была выбрана специально: Табаков скончался ровно восемь лет назад. Доску создал скульптор Александр Свиязов под руководством народного художника РФ Александра Рукавишникова.

Композицию составляют образы "Современника", Театральной школы Олега Табакова, МХТ имени Чехова, сцены Театра Олега Табакова и дом на улице Чаплыгина. В центре находится фигура самого артиста с лучами, направленными к упомянутым учреждениям.

В церемонии открытия памятной доски участвовали также народные артисты РФ Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и другие театральные деятели. На мероприятии присутствовала и вдова Табакова народная артистка РФ Марина Зудина.

"Володя (Машков. – Прим. ред.), спасибо тебе. Ты увековечиваешь имена на серьезном материале. Для всех нас это пример того, что мы ничего не должны забывать", – сказал Миронов.

В 2025 году к 90-летию со дня рождения Табакова в московском метро запустили тематический поезд. Он курсирует по Сокольнической линии до конца 2026-го. Главным символом состава стал образ кота Матроскина – персонажа мультфильма "Простоквашино", которого озвучил актер.