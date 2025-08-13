Тематический поезд к 90-летию со дня рождения Табакова появился в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тематический поезд к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, актера и режиссера Олега Табакова запустили в столичном метро, сообщает Агентство "Москва".

На церемонии запуска присутствовал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который назвал Табакова "человеком афористичным". По его словам, новый состав повезет каждого пассажира по делам и создаст "потрясающее, очень хорошее настроение".

Тематический состав будет курсировать по Сокольнической линии до конца следующего года. Главным символом поезда стал образ кота Матроскина – персонажа мультфильма "Простоквашино", которого озвучил Табаков.

Ранее на Арбатско-Покровской линии запустили поезд "Состав будущего". Он посвящен полимерам и их использованию в различных сферах.

Дизайн пяти вагонов оформили в соответствии с несколькими эпохами. Например, внутри защитных витрин представлены предметы, являющиеся символами своего времени. Среди них – телефон 1920-х годов, пылесос "Сатурн" 1970-х годов и телефон с антенной из 1990-х годов.