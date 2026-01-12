В Бразилии сиамские близнецы умерли во время операции по разделению

Фото: depositphotos/wedmov

В Бразилии новорожденные сиамские близнецы умерли во время операции по разделению. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на People.

В материале СМИ сказано, что близнецы родились в одной из больниц в штате Гояс 6 января. Мальчики оказались срощены в районе бедер, поэтому на следующий день после рождения врачи сделали им отверстия для испражнения – колостому и везикостомию.

Однако после этого состояние одного из братьев ухудшилось. По словам хирурга Захариаса Калила, утром 8 января мальчик перенес последовательные сердечно-дыхательные остановки, после чего скончался.

В связи с гибелью одного из близнецов медики приняли решение провести операцию по их разделению, чтобы спасти жизнь второго, однако он тоже скончался.

Хирург подчеркнул, что врачи приложили все усилия для спасения детей, но случай оказался очень тяжелым. Он добавил, что все процедуры проведены правильно, с соблюдением техники, но близнецы не смогли их выдержать.

Ранее в США двухлетний мальчик скончался из-за того, что врач пропустил запятую при оформлении рецепта на лекарство по восстановлению уровня калия в организме. В итоге ребенок получал дозировку, которая в 10 раз превышала норму.

При этом в аптеке при продаже препарата родителей предупредили о риске передозировки. Однако ни врач, ни его коллеги не заметили ошибки.

