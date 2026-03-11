Форма поиска по сайту

11 марта, 16:44

Спорт

Тарасова призвала Плющенко делать выводы после ухода от него фигуристов Сарновских

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию с уходом спортсменов из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что ему следует сделать выводы. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем специалист подчеркнула, что за всю ее карьеру от нее не ушел ни один воспитанник.

О том, что фигуристы Никита и София Сарновские покинули академию Плющенко, стало известно 10 марта. Теперь, по данным СМИ, спортсмены будут тренироваться у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристка Камила Валиева попрощалась с Тутберидзе, у которой тренировалась долгое время. Уходя, она подарила ей букет.

Спортсменка перешла в школу олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Теперь она занимается под руководством Светланы Соколовской.

Фигуристы Никита и София Сарновские перешли к тренеру Этери Тутберидзе

