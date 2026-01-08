Фигуристка Костылева возобновила работу с Плющенко

Фото: телеграм-канал "Евгений Плющенко"

Российская фигуристка Елена Костылева возобновила работу с двукратным олимпийским чемпионом и тренером Евгением Плющенко. Об этом сообщил спортсмен в своем телеграм-канале.

"Ради Лены и только ради нее мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество – в светлый христианский праздник – все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа", – отметил он.

По словам Плющенко, с Костылевой предстоит провести большую работу.

Ранее тренер указывал, что Костылева прекратила работать под его руководством и перешла в академию Софьи Федченко. При этом Плющенко подчеркивал, что она продолжит выступать в его шоу.

В конце ноября тренер направил на имя детского омбудсмена жалобу на мать спортсменки Ирину Костылеву в связи с жестоким обращением с ребенком. Он утверждал, что женщина регулярно оскорбляла тренеров, других спортсменов и их родителей.

