08 января, 15:08Спорт
Фигуристка Костылева возобновила работу с Плющенко
Фото: телеграм-канал "Евгений Плющенко"
Российская фигуристка Елена Костылева возобновила работу с двукратным олимпийским чемпионом и тренером Евгением Плющенко. Об этом сообщил спортсмен в своем телеграм-канале.
"Ради Лены и только ради нее мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество – в светлый христианский праздник – все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа", – отметил он.
По словам Плющенко, с Костылевой предстоит провести большую работу.
Ранее тренер указывал, что Костылева прекратила работать под его руководством и перешла в академию Софьи Федченко. При этом Плющенко подчеркивал, что она продолжит выступать в его шоу.
В конце ноября тренер направил на имя детского омбудсмена жалобу на мать спортсменки Ирину Костылеву в связи с жестоким обращением с ребенком. Он утверждал, что женщина регулярно оскорбляла тренеров, других спортсменов и их родителей.
Юная фигуристка Елена Костылева подверглась насилию со стороны матери