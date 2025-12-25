Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:59

Спорт

Четырехлетняя дисквалификация фигуристки Валиевой завершилась 25 декабря

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил завершилась в четверг, 25 декабря. Это следует из данных Спортивного арбитражного суда (CAS).

Суд дисквалифицировал спортсменку 29 января 2024 года, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывалось от 25 декабря 2021 года.

При этом результаты фигуристки, показанные на зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года, были аннулированы. Российская сборная лишилась золотой медали олимпийского командного турнира, которая перешла к сборной США. Российские фигуристы были перемещены на третье место.

Ранее стало известно, что Валиева возобновила тренировки. По словам олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, спортсменка вышла на "Навка Арену". Теперь девушка будет выступать под руководством тренера Светланы Соколовской.

Читайте также


спорт

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика