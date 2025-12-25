Четырехлетняя дисквалификация фигуристки Валиевой завершилась 25 декабря

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил завершилась в четверг, 25 декабря. Это следует из данных Спортивного арбитражного суда (CAS).

Суд дисквалифицировал спортсменку 29 января 2024 года, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывалось от 25 декабря 2021 года.

При этом результаты фигуристки, показанные на зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года, были аннулированы. Российская сборная лишилась золотой медали олимпийского командного турнира, которая перешла к сборной США. Российские фигуристы были перемещены на третье место.

Ранее стало известно, что Валиева возобновила тренировки. По словам олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, спортсменка вышла на "Навка Арену". Теперь девушка будет выступать под руководством тренера Светланы Соколовской.