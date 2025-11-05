Фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам после дисквалификации

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Российская фигуристка Камила Валиева возобновила тренировки после дисквалификации. Об этом ТАСС рассказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

"Когда доступ был открыт, она (Валиева. – Прим. ред.) вышла на "Навка Арену", – заявила олимпийская чемпионка.

Теперь спортсменка будет выступать под руководством тренера Светланы Соколовской.

7 февраля 2022 года российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр. В состав сборной Олимпийского комитета России (ОКР) входили Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На следующий день должна была состояться церемония награждения россиян, которую задержали на неопределенный срок, а позже – отменили. Выяснилось, что возникли проблемы с допинг-тестом Валиевой, который был сдан перед Олимпиадой.

Спустя время Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило спортсменку от выступлений и тренировок.

Позже Валиеву допустили до участия в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. По итогам всех выступлений она заняла четвертое место.

Спустя время Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещенный препарат мог попасть в организм фигуристки бытовым путем. В частности, дедушка Валиевой пил триметазидин после операции на сердце.

В РУСАДА не признали вины или халатности спортсменки в данном инциденте, но при этом аннулировали ее победу на чемпионате России 2022 года. На этом фоне во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) выразили беспокойство и потребовали дисквалифицировать фигуристку на 4 года, а также аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года.

В конце января 2024 года CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ей запретили выступать на турнирах под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в том числе с показательными программами.

Кроме того, фигуристка не могла участвовать в сборах или тренировках, а также осуществлять административную деятельность в спорте. Также федеральный суд Швейцарии обязал Валиеву выплатить судебные издержки в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 миллиона рублей. – Прим. ред.).

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позже ISU присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.

В конце прошлого года Валиева сообщила, что планирует продолжать карьеру после окончания срока своей дисквалификации. Однако тренироваться спортсменка решила в школе Навки. Перед этим она попрощалась со своим тренером Этери Тутберидзе, подарив ей букет.

1 ноября 2025 года Валиева дебютировала в ледовом шоу Навки "Лебединое озеро". Она исполнила роль Одиллии, которая является Черным лебедем.