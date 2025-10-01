ТАСС: фигуристка Валиева намерена возобновить карьеру в школе Навки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Фигуристка Камила Валиева намерена возобновить карьеру в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Камила Валиева планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской", – уточняется в сообщении.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин".

Сама спортсменка утверждала, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм через десерт, сделанный ее дедушкой. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не включили в релиз CAS.

Позже Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.