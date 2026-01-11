Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 07:42

Транспорт

Платные парковки возобновили работу в Москве после новогодних каникул

Фото: depositphotos/welcomia

С 11 января в Москве возобновляется работа платных парковок после новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

При этом 11 января парковочные пространства работают по воскресному режиму. Платным остается только размещение автомобиля на улицах с повышенным тарифом (380, 450 и 600 рублей в час), а также в зонах динамического ценообразования. На остальных улицах парковка бесплатна.

С 12 января система вернется к стандартному рабочему режиму: плата будет взиматься во всех парковочных зонах.

Бесплатной, согласно общим правилам, она останется по воскресеньям и в официальные праздничные дни на большинстве территорий.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в столице сохранится динамический тариф на парковку, который использовался на нескольких улицах города. Он напомнил, что такой тариф был введен в ноябре 2024 года. Стоимость парковки по нему может составлять от 0 рублей до максимальной цены. Цена зависит от прогнозируемой загруженности стоянки.

По словам Ликсутова, такая система понятна с точки зрения ее применения, поэтому она будет расширена в 2026 году.

Бесплатная парковка будет действовать до 10 января в Москве

Читайте также


транспортгород

Главное

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика