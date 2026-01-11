Платные парковки возобновили работу в Москве после новогодних каникул

Фото: depositphotos/welcomia

С 11 января в Москве возобновляется работа платных парковок после новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

При этом 11 января парковочные пространства работают по воскресному режиму. Платным остается только размещение автомобиля на улицах с повышенным тарифом (380, 450 и 600 рублей в час), а также в зонах динамического ценообразования. На остальных улицах парковка бесплатна.

С 12 января система вернется к стандартному рабочему режиму: плата будет взиматься во всех парковочных зонах.

Бесплатной, согласно общим правилам, она останется по воскресеньям и в официальные праздничные дни на большинстве территорий.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в столице сохранится динамический тариф на парковку, который использовался на нескольких улицах города. Он напомнил, что такой тариф был введен в ноябре 2024 года. Стоимость парковки по нему может составлять от 0 рублей до максимальной цены. Цена зависит от прогнозируемой загруженности стоянки.

По словам Ликсутова, такая система понятна с точки зрения ее применения, поэтому она будет расширена в 2026 году.