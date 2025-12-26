Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 16:40

Транспорт

Динамический тариф на парковку сохранится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва сохранит динамический тариф на парковку, который использовала на нескольких столичных улицах. Он понятен с точки зрения его применения, поэтому будет расширен в следующем году, сообщил РИА Новости и газете "Метро" заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что такой тариф был введен в начале ноября 2024 года. Стоимость парковки по нему может составлять от 0 рублей до максимальной цены. Она зависит от прогнозируемой загруженности стоянки.

"И цель здесь ясна: чтобы на парковках Москвы было больше свободных мест. Если вам срочно нужно приехать на личной машине в центр, вы будете уверены, что сможете ее запарковать", – добавил Ликсутов.

Ранее депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести пятидневный срок оплаты парковки без наложения штрафа. По словам парламентариев, в большинстве городов, в том числе и в Москве, система контроля платной стоянки является автоматической, то есть штраф за неоплату выносится за несколько минут после нарушения.

При этом во многих регионах существуют специальные сроки для добровольной уплаты до применения санкций. Это помогает сохранять баланс между законными интересами страны и правами россиян.

"Новости дня": в РФ предложили запретить длительную стоянку такси во дворах жилых домов

Читайте также


транспортгород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика