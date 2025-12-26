Динамический тариф на парковку сохранится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва сохранит динамический тариф на парковку, который использовала на нескольких столичных улицах. Он понятен с точки зрения его применения, поэтому будет расширен в следующем году, сообщил РИА Новости и газете "Метро" заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что такой тариф был введен в начале ноября 2024 года. Стоимость парковки по нему может составлять от 0 рублей до максимальной цены. Она зависит от прогнозируемой загруженности стоянки.

"И цель здесь ясна: чтобы на парковках Москвы было больше свободных мест. Если вам срочно нужно приехать на личной машине в центр, вы будете уверены, что сможете ее запарковать", – добавил Ликсутов.

Ранее депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести пятидневный срок оплаты парковки без наложения штрафа. По словам парламентариев, в большинстве городов, в том числе и в Москве, система контроля платной стоянки является автоматической, то есть штраф за неоплату выносится за несколько минут после нарушения.

При этом во многих регионах существуют специальные сроки для добровольной уплаты до применения санкций. Это помогает сохранять баланс между законными интересами страны и правами россиян.

