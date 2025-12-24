Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 19:52

Политика
Главная / Новости /

Депутаты ГД предложили ввести 5-дневный срок для оплаты парковки до наложения штрафа

В РФ могут установить 5-дневный срок для оплаты парковки до наложения штрафа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести пятидневный срок оплаты парковки без наложения штрафа. Инициатива была направлена главе Минтранса РФ Андрею Никитину, сообщает ТАСС.

По словам парламентариев, в большинстве городов, в том числе и в Москве, система контроля платной стоянки является автоматической, то есть штраф за неоплату выносится за несколько минут после нарушения. Однако во многих регионах существуют специальные сроки для добровольной уплаты до применения санкций. Это помогает сохранять баланс между законными интересами страны и правами россиян, уверены депутаты.

"Считаем целесообразным законодательно установить на федеральном уровне обязательный пятидневный срок, в течение которого водитель может добровольно оплатить парковку задним числом без начисления штрафа", – подчеркнули авторы инициативы.

Как отметили депутаты, подобную меру следует установить по всей России и убрать автоматическое вынесение постановления о штрафе.

Ранее "Новые люди" выступили с идеей запретить длительную стоянку такси во дворах многоквартирных домов. Они пояснили, что в правилах дорожного движения есть ограничения для стоянки грузовых автомобилей и автобусов в жилых зонах. Однако на легковое такси они не распространяются.

Камеры ЦОДД начали фиксировать водителей, которые мешают проезду

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика