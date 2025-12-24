Депутаты ГД предложили ввести 5-дневный срок для оплаты парковки до наложения штрафа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести пятидневный срок оплаты парковки без наложения штрафа. Инициатива была направлена главе Минтранса РФ Андрею Никитину, сообщает ТАСС.

По словам парламентариев, в большинстве городов, в том числе и в Москве, система контроля платной стоянки является автоматической, то есть штраф за неоплату выносится за несколько минут после нарушения. Однако во многих регионах существуют специальные сроки для добровольной уплаты до применения санкций. Это помогает сохранять баланс между законными интересами страны и правами россиян, уверены депутаты.

"Считаем целесообразным законодательно установить на федеральном уровне обязательный пятидневный срок, в течение которого водитель может добровольно оплатить парковку задним числом без начисления штрафа", – подчеркнули авторы инициативы.

Как отметили депутаты, подобную меру следует установить по всей России и убрать автоматическое вынесение постановления о штрафе.

Ранее "Новые люди" выступили с идеей запретить длительную стоянку такси во дворах многоквартирных домов. Они пояснили, что в правилах дорожного движения есть ограничения для стоянки грузовых автомобилей и автобусов в жилых зонах. Однако на легковое такси они не распространяются.

