В ГД предложили ввести скидку на метро для пользователей перехватывающих парковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред партии "Новые люди" Александр Даванков направил письмо заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову с предложением ввести скидку на проезд в метро и на МЦК для пользователей перехватывающих парковок, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Даванков напомнил, что в Москве уже действует механизм, который позволяет автомобилистам бесплатно оставлять транспорт на парковках при условии совершении поездки на метро. Мера зарекомендовала себя как правильный шаг, но стимулирующего эффекта недостаточно для изменения поведения граждан и существенной разгрузки дорог, подчеркнул он.

В связи с этим депутат попросил "рассмотреть целесообразность введения скидки на проезд в метро и МЦК для пользователей перехватывающих парковок. В случае поддержки инициативы предлагается поручить профильным подразделениям департамента проработать соответствующий механизм и оценить его возможности поэтапного введения".

По мнению Даванкова, этот подход создаст для водителей понятный и прозрачный стимул, а для города станет эффективной инвестицией: снижение заторов и улучшение качества воздуха принесут экономический и социальный эффект, превышающий возможные расходы на предоставление скидки.

Техническая база для реализации идеи уже есть "на основе транспортных карт "Тройка" и интегрированных систем оплаты", уточнил он.

Власти Москвы не стремятся сделать все парковочные места в спальных столичных районах платными, сказал ранее Ликсутов. В первую очередь специалисты обращают внимание на места, где много нарушений и где жителям не хватает парковочных мест. Для принятия решений проводится совещание с местными депутатами, пояснил заммэра.