Ликсутов: мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти не стремятся к тому, чтобы сделать все парковочные места в спальных районах города платными, заявил радиостанции "Комсомольская правда" заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"У нас нет задачи сделать все парковки платными. Мы смотрим в первую очередь, где много нарушений и где местным жителям не хватает парковочных мест. Советуемся с местными депутатами, чтобы решения эти принимались максимально взвешенно", – объяснил вице-мэр.

При этом, по его словам, введение платных парковок дает возможность решить множество проблем, особенно для местных жителей. Горожане, которые приезжают в район на работу или в гости, будут оплачивать время нахождения на платной парковке. Резиденты, в свою очередь, получат возможность за 3 тысячи рублей в год оформить парковочное разрешение и свободно оставлять машину в своем районе в любое время.

Ликсутов подчеркнул, что таким образом местные жители получают "огромное экономическое преимущество" перед теми, кто пребывает на территории района, но занимает там парковочные места.

"Для резидентов все внутри своего района становится намного доступнее, чем раньше. По статистике, мы видим, что после введения платных парковок местные жители оставляют там машины на 40–60% больше и чаще в зависимости от района", – заключил заммэра.

Ранее в приложениях "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор" начали отображаться сигналы светофоров. В столичном Дептрансе отмечали, что в настоящий момент воспользоваться новой функцией можно только в районе Садового кольца, так как там действует система умных перекрестков.

Информация о циклах светофора передается из Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в навигационные сервисы "Яндекс", затем она синхронизируется с умными светофорами, которые оснащены таймерами. После этого актуальный сигнал появляется в приложении. В ближайший год работа системы будет распространена по всей Москве, уточнили в ведомстве.