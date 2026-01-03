Форма поиска по сайту

03 января, 16:45

Политика

Медведев счел ситуацию в Венесуэле "отличным примером" миротворчества США

Фото: kremlin.ru

Действия президента США Дональда Трампа против Венесуэлы – "отличный пример" того, как Вашингтон видит миротворчество. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, речь идет о "жесткой военной операции в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам" и "захвате спецназом легально избранного президента с женой".

"Короче, еще один блестящий шаг к Нобелю", – передает слова Медведева ТАСС.

Ситуация в Венесуэле, продолжил он, показала, что любому государству нужно максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя "разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного".

По его мнению, максимальное укрепление, которое гарантирует, что страна будет надежно защищена, дает только ядерный арсенал. При этом зампред Совбеза РФ обратил внимание на молчание со стороны демократической Европы.

Медведев считает, что Трампу следовало бы проявить активность не против Венесуэлы, а против Украины. Он отметил, что представители киевского режима "совсем отбились от рук" и "перестали слушать хозяина".

"Вряд ли пример с Венесуэлой их отрезвит. Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы Бандеростана, а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм?" – добавил Медведев.

В субботу, 3 января, в венесуэльском Каракасе прогремела серия взрывов, после чего была обесточена южная часть города, где поблизости находится крупная военная база.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал немедленно развернуть комплексную оборону, а также мобилизовать национальные силы для противодействия агрессии.

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто уточнил, что Венесуэлу атаковали США, причем удары пришлись как по военным, так и гражданским объектам. С его слов, целью нападения стал захват стратегических ресурсов республики, в том числе нефти и полезных ископаемых. Кроме того, это была попытка подорвать политическую независимость нации.

Спустя время Трамп заявил, что Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. В Штатах им предъявили обвинение в "наркотерроризме", ввозе запрещенных веществ, владении оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре в целях владения этими средствами против США.

В МИД РФ отреагировали на вывоз из страны президента Венесуэлы Мадуро и его жены

