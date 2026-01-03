AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов

Фото: телеграм-канал Mash

Семь взрывов прогремело в столице Венесуэлы Каракасе, до этого над городом пролетели самолеты, передает Associated Press.

По информации агентства Reuters, после взрывов была обесточена южная часть Каракаса, где поблизости находится крупная военная база.

Ранее президент США Дональд Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Он приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Кроме того, Трамп пригрозил ударами по территории страны, пока ее власти не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".

