Мадуро готов к диалогу с США по соглашению о борьбе с наркотрафиком

Фото: ТАСС/AP/Ariana Cubillos

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов обсуждать с американской стороной соглашение о борьбе с наркотрафиком. Об этом он сообщил в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

"Правительство Соединенных Штатов это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы", – цитирует Мадуро РИА Новости.

Он добавил, что Венесуэла также готова к инвестициям США в нефтяной сектор, таким как у американской компании Сhevron. Мадуро в том числе приветствовал возможное заключение всеобъемлющих соглашений с США об экономическом развитии.

В декабре президент США Дональд Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Он приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Кроме того, Трамп пригрозил ударами по территории страны, пока ее власти не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".

Позже США ввели санкции против родственников и соратников Мадуро. Все имущество и имущественные интересы лиц, оказавшихся в санкционном списке, будут заблокированы в США.