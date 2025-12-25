25 декабря, 05:59Политика
Трамп анонсировал наземные операции по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке
Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп объявил о возможном расширении борьбы с международными наркокартелями за счет наземных операций в странах Латинской Америки.
Он заявил об этом во время обращения к американским военнослужащим по случаю Рождества. Трансляция выступления президента велась на официальном YouTube-канале Белого дома.
В своей речи Трамп также подвел промежуточные итоги уже реализуемых мер. По его словам, предпринятые ранее действия привели к сокращению объема контрабанды наркотиков морским путем на 96%.
"Теперь мы займемся этим на суше. На самом деле на суше это будет проще", – добавил американский лидер.
До этого Трамп заявил, что действия военных США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой. Он подчеркнул, что в дальнейшем действия ВС США могут расшириться на всю Южную Америку.
