Трамп анонсировал наземные операции по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп объявил о возможном расширении борьбы с международными наркокартелями за счет наземных операций в странах Латинской Америки.

Он заявил об этом во время обращения к американским военнослужащим по случаю Рождества. Трансляция выступления президента велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

В своей речи Трамп также подвел промежуточные итоги уже реализуемых мер. По его словам, предпринятые ранее действия привели к сокращению объема контрабанды наркотиков морским путем на 96%.

"Теперь мы займемся этим на суше. На самом деле на суше это будет проще", – добавил американский лидер.

До этого Трамп заявил, что действия военных США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой. Он подчеркнул, что в дальнейшем действия ВС США могут расшириться на всю Южную Америку.