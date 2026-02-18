Сход вагона с углем произошел на железной дороге в Амурской области

Фото: depositphotos/Serjio74b

На перегоне Улак – Верхнезейский произошел сход одного вагона грузового состава, перевозившего уголь. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

По состоянию на 01:00 по московскому времени 18 февраля было зафиксировано отклонение от графика двух пассажирских поездов. Для устранения последствий на место ЧП был направлен восстановительный поезд.

В ведомстве подчеркнули, что никто из людей не пострадал, угроза экологического загрязнения отсутствует.

Ранее ДТП с грузовиком в Мордовии привело к задержке пяти пассажирских поездов. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.