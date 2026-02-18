До минус 10 градусов ожидается в столице 18 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в среду, 18 февраля, составит от 8 до 10 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 7 до минус 12 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили о введении в Московском регионе желтого уровня погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 вторника, 17 февраля, до 09:00 18-го числа. Аналогичный уровень погодной опасности сохранится до 21:00 18 февраля из-за гололедицы на дорогах города.