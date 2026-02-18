NYT: россияне дали американским переговорщикам прозвища Уиткофф и Зятькофф

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Чеснокова

Некоторые россияне стали в шутку называть американских переговорщиков по Украине Уиткофф и Зятькофф. Об этом сообщает газета The New York Times.

Такие прозвища получили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и его помощник, зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер. Издание пояснило, что прозвище второго возникло именно на основании его родственных связей с американским лидером: русское слово "зять" сложили с фамилией переговорщика.

Авторы статьи также отметили, что аналогичная ситуация сложилась и в Иране – там Кушнера называют "Дамад Трамп" (от слова "зять" на фарси).

Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Женеве 17 февраля и длились 6 часов. Закрытые консультации Москвы, Киева и Вашингтона продолжатся в пятизвездочном отеле InterContinental в среду, 18 февраля.

Российскую сторону представляют помощник российского лидера и глава делегации Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Со стороны Украины в переговорах участвуют глава офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заместитель Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

