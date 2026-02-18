Столичные ветеринары прооперировали крысу с огромной опухолью

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Тушинской ветклиники провели сложную операцию домашней крысе, удалив большую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

По данным ведомства, на прием к ратологу Никите Черняеву поступила самка грызуна в возрасте 2,4 года с объемной опухолью молочной железы.

"Хирург провел операцию под газовой анестезией, и новообразование размером почти в 1/3 длины тела крысы было успешно удалено", – рассказали в пресс-службе, добавив, что состояние пациентки после операции было стабильным и она уже идет на поправку.

Специалисты отмечают, что для профилактики новообразований молочных желез домашним крысам рекомендуется стерилизация в возрасте 4–6 месяцев. Помимо этого, каждые полгода стоит проводить грызунам профилактические диспансеризации. Записаться к ратологу можно по ссылке или в контакт-центре +7 (495) 612-12-12.

Ранее специалисты круглосуточного стационара "Вешняки" спасли 2-килограммовую чихуахуа, на которую упала 20-литровая бутылка воды. Пациентка по кличке Бусинка попала к ветеринарам в очень тяжелом состоянии: у животного диагностировали черепно-мозговую травму, отек мозга, компрессионный перелом позвоночника, вывих шейного позвонка, контузию и некардиогенный отек легких, а также повреждения внутренних органов с гематомами.