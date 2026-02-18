РИА Новости: переговоры по Украине продолжатся в Женеве в 11:00

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Чеснокова

Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине, проходящие в Женеве, возобновятся во вторник, 18 февраля, в 11:00 по московскому времени. Об этом РИА Новости сообщил источник в переговорной группе.

Первая встреча делегаций России, США и Украины в рамках третьего раунда переговоров прошла в Женеве 17 февраля. Их общая длительность составила 6 часов.

СМИ писали, что переговоры были напряженными, а также носили двусторонний и трехсторонний характер.

Вместе с тем спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф отмечал, что Россия и Украина продолжат работу для заключения сделки. Также он поблагодарил швейцарских властей за предоставление переговорной площадки.