18 февраля, 10:35

Общество

Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил буддистов России с Белым месяцем, знаменующим наступление Нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В послании российский президент отметил, что буддийская община бережно сохраняет историческое, культурное и духовное наследие предков, их традиции и обычаи. Буддийские организации, по словам Путина, также активно участвуют в общественной жизни страны, внося вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений.

Глава государства также подчеркнул значимую помощь, которую буддийская община оказывает участникам специальной военной операции и их семьям, а также ее вклад в восстановление храмов и памятников архитектуры и строительство новых духовных центров.

Белый месяц (также Цаган Сар, Сагаалган) является одним из наиболее важных праздников в монгольской культуре. Он отмечается по лунному календарю в день первого весеннего новолуния и символизирует чистоту помыслов, свет, обновление природы и духовного состояния человека.

Ранее Путин направил поздравление президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции. В послании российский лидер выразил поддержку усилиям Ирана по защите суверенитета, законных интересов и обеспечению безопасности страны в нынешней сложной международной обстановке. Путин также отметил важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Москвой и Тегераном.

