Москвичей призвали передвигаться на метро из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителям столичного региона следует пересесть с личного транспорта на метро из-за ожидаемого мощного снегопада, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным ЦОДД, в среду, 18 февраля, и в четверг, 19 февраля, в центре Москвы возможны локальные ограничения движения. Если планируется поездка на автомобиле, то следует закладывать дополнительное время на дорогу, соблюдать дистанцию и избегать участков с подъемами и уклонами.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что Москве с 06:00 19 февраля до 06:00 20 февраля выпадет более 50% месячной нормы осадков. По его словам, снегопад будет усиливаться с каждым часом и дойдет до пика в середине дня.

В связи с приближающимся снегопадом в столице и области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 00:00 19 февраля до 00:00 20 февраля. Городские службы задействованы в усиленном режиме.