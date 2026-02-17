Синоптик Тишковец: долгосрочный прогноз на зиму-2026 в Москве оправдался

Осенью 2025 года эксперты прогнозировали москвичам зиму "около нормы", предупреждая о чередовании холодов и оттепелей. При этом декабрь, по их словам, должен был стать аномально теплым, а устойчивый снежный покров ожидался только к 15–20 декабря. Оправдались ли прогнозы и какой на самом деле оказалась зима-2026, вспоминает Москва 24.

Ожидание или реальность?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В конце ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что зима в Москве будет соответствовать норме или чуть выше. Как он отметил в беседе с РИА Новости, температура ожидалась существенно ниже, чем зимой 2024–2025 годов, но без экстремальных значений.

Начало зимы действительно оказалось теплым. В первых числах декабря Вильфанд уточнил, что температура воздуха в первую декаду месяца будет существенно выше нормы. Однако синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в декабре отмечал, что синоптические процессы стали малопредсказуемыми. Он обратил внимание на аномальное отклонение температур: суточные показатели превышали климатическую норму на 4–7 градусов.

Заведующий кафедрой метеорологии МГУ Александр Кислов сравнил долгосрочные прогнозы с подбрасыванием монеты, напоминая о контрастных зимах последних лет: от почти нулевой температуры в январе 2024 года до 30-градусных морозов зимой 2023-го.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов тогда отмечал, что шансы на снежную зиму все же есть. Он связывал это с завершением природного феномена Эль-Ниньо, который годом ранее способствовал аномальному теплу и бесснежью.

При этом начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок сообщил 17 февраля, что нынешняя зима не стала экстремально холодной. Декабрь превысил норму на 3 градуса, январь оказался холоднее на 2 градуса, а февраль, по предварительным данным, ожидается около нормы или на 1–2 градуса ниже. Средняя зимняя температура составит минус 4–6 градусов, что близко к многолетним значениям.

А вот с осадками картина вышла иная: январь 2026 года стал рекордсменом по объему выпавшего снега за всю историю регулярных метеонаблюдений: 101 миллиметр осадков – почти вдвое больше нормы. Высота сугробов в январе и первой декаде февраля практически вдвое превысила средние многолетние показатели, став максимальной за последние 32 года. По оценке Терешонка, общее количество осадков за зимний сезон может достичь 200 миллиметров, что на 30 миллиметров выше нормы. Таким образом, зима 2026-го может стать самой снежной с 1966 года.

Причиной аномальных снегопадов синоптики называют глобальное потепление: из-за роста температуры усиливается испарение с поверхности океанов, и влага обрушивается на сушу в виде обильных осадков. При этом, как отметил Терешонок, глобальное потепление происходит не линейно, а ступенчато – теплые периоды сменяются холодными, но с общим положительным трендом. За последние 20 лет интенсивность роста глобальной температуры значительно выросла, и тренд на "глобальное потепление зим" становится все более очевидным.

Были ли рекорды?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самый главный посыл долгосрочных прогнозов погоды, которые озвучивались еще осенью, состоял в том, что в этом году Московский регион ждет нормальная русская зима – со снегом, сугробами и нормальными температурными показателями. Но дальше, как обычно, – огромный разброс, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с Москвой 24.

"Декабрь, по сути, оказался не зимним: в Москве он был на 3,3 градуса теплее климатической нормы, и выпало всего 70% осадков. Снежный покров более-менее сформировался только к Новому году. Январь, напротив, напомнил о зиме – среднемесячная температура оказалась на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпало 156% от месячной нормы. Климатический маятник качнулся в другую сторону, компенсируя теплый старт сезона", – сказал он.

По словам метеоролога, на сегодняшний день отклонение от нормы в феврале составляет порядка 4,3 градуса.

"Осадков выпало 47% от месячной нормы (по данным ВДНХ). В итоге среднесезонная температура воздуха по Москве составляет всего минус 1 градус от нормы. А учитывая, что после пары холодных дней температура вернется в рамки климатической нормы и даже станет теплее, это отрицательное отклонение еще уменьшится. Так что в целом мы получаем примерно то, что и прогнозировали", – отметил специалист.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Рекордов по минимальным температурам этой зимой не было. Были отдельные рекорды по суточным осадкам и высоте сугробов, но месячные показатели остались непобитыми.

Высота снежного покрова в Москве сейчас составляет от 46 сантиметров на ВДНХ до 52 сантиметров на Балчуге. В Подмосковье: Черусти – 78 сантиметров, Коломна – 65 сантиметров, Серпухов – 55 сантиметров, Наро-Фоминск – 50 сантиметров, отметил эксперт.

"В ближайшие дни ожидается затишье, а в четверг – новая волна снегопадов с Балканским циклоном. Он принесет более теплый воздух средиземноморского происхождения, но и очередную порцию осадков. Снежный покров может вырасти еще на 20–23 сантиметра поверх текущего", – подчеркнул Тишковец.

Как отметил синоптик, зиму оценивают в среднем за три месяца.

"Когда цепляешься к конкретным дням – сегодня оттепель, завтра мороз, – можно забыть об общей картине. Но по итогам сезона именно средние показатели дают ответ, оправдался прогноз или нет", – сказал он.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" В целом я считаю, что долгосрочный прогноз, озвученный осенью, оправдался. Московский регион не ждало тотальное бесснежье и аномальное тепло, как в прошлом году. Это хороший признак того, что к долгосрочным прогнозам можно прислушиваться, – они не 50 на 50, это не гадание на монетке.

При этом зимние сезоны прогнозировать сложнее всего из-за непредсказуемости сезона, добавил он.

"Что касается слухов о самой снежной зиме за 60 лет – они не соответствуют действительности. На сегодня, 17 февраля, высота снежного покрова в Москве составляет около 48 сантиметров. А рекорд для этого дня был установлен в 1966 году – 64 сантиметра. И в целом за весь февраль не было сугробов выше 60–66 сантиметров. Так что рекорд остался непобитым", – резюмировал Тишковец.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев пояснил, что на погоду повлиял и Эль-Ниньо.

"Это периодическое явление с нестрого определенным циклом: интервал между его проявлениями колеблется от двух до семи лет. Оно, безусловно, влияет на температурные режимы, что хорошо известно. Например, 2016-й, а затем 2023 и 2024 годы были отмечены высокими среднегодовыми температурами", – отметил он в разговоре с Москвой 24.





Андрей Киселев ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Если говорить об осадках, то на территории России Эль-Ниньо как источник аномалий практически не сказывается. Основное влияние в этом плане он оказывает в Южном полушарии. А вот температурный фон затрагивает – прямая связь здесь прослеживается довольно отчетливо.

Как объяснил эксперт, у берегов Перу проходит холодное течение, которое движется с юга на север.

"В районе экватора оно переходит в зональное (то есть направленное вдоль экватора). Время от времени в этом регионе происходит повышение температуры поверхности океана на несколько десятых градуса. Это пятно теплой воды растекается в экваториальной зоне и держится там некоторое время, захватывая значительную площадь", – сказал он.

В результате меняются пассаты (ветра. – Прим. ред.) и циркуляция воздушных масс, что в комплексе и дает эффект, влияющий на глобальную температуру, заключил ученый.