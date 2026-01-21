Климатолог Семенов: весна в Москве станет теплее через через 10 лет

Конец зимы в столице будет теплее нормы, а весна наступит раньше срока, рассказали синоптики. Каких температур ждать в феврале и каким может быть весенний сезон 2026 года, расскажет Москва 24.

Выше нормы?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Февраль в Москве ожидается теплее средних многолетних значений. Как рассказала ведущий специалист "Метеоновости" Татьяна Позднякова, это связано с естественными климатическими изменениями: увеличением продолжительности светового дня и высоты солнца над горизонтом, что обычно делает последний месяц зимы теплее января.

"Я вот не помню случаев, чтобы у нас февраль был холоднее января. Большинство моделей указывает, что он будет теплее многолетних значений, но ненамного", – сказала она.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова также отметила, что весна в столице наступит раньше обычного и будет продвигаться на северо-восток.





Марина Макарова ведущий метеоролог Гидрометцентра России Зима далее будет теплой, и это значит, что весна наступит раньше. Температура февраля и марта на Европейской России предполагается выше нормы.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что весенние и осенние периоды в России, включая Москву, становятся короче на фоне смягчения климата – продолжительность теплого сезона увеличивается, а холодного сокращается.

При этом Терешонок опроверг предположения о возможном полном исчезновении этих сезонов, отметив, что весна и осень сохранятся, но в укороченном виде. Климатолог также обратил внимание, что наблюдаемые перемены могут повлиять на привычный ритм жизни, работы и отдыха россиян.

"Гадание на кофейной гуще"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на прогнозируемое теплое начало февраля, в ближайшее время Москву ждет морозный период, предупредил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"В выходные температура понизится до минус 26 градусов, а в ночные часы по Московской области местами может опускаться и еще больше. Затем 28–29 января ожидается кратковременное потепление до относительно высоких для этого времени года значений: от минус 1 до минус 6 градусов в ночные часы. В этот же период возможны снегопады, а дневные температуры могут приблизиться к нулю", – сказал он в беседе с Москвой 24.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Однако в начале февраля, ориентировочно с 2-го числа, снова прогнозируется возвращение морозов. Ночные температуры ожидаются в пределах от минус 13 до минус 18 градусов, что ниже климатической нормы.

Для первых чисел февраля среднесуточная норма составляет около минус 6,5 градуса, а для марта – минус 2,2. При этом дальнейший прогноз затруднителен ввиду изменчивой атмосферной динамики, пояснил синоптик.

"Наблюдается чередование волн теплого и холодного воздуха, что ведет к значительным температурным колебаниям – перепады могут достигать 10 градусов в течение нескольких суток", – добавил Ильин.

В свою очередь, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с Москвой 24 заявил, что многолетняя статистика не является основой для построения долгосрочных прогнозов.

"Давать детальные предсказания практически невозможно: хотя существуют сезонные модели, но их оправдываемость невысока, и прогнозировать в этом случае – все равно что гадать на кофейной гуще", – пояснил он.





Владимир Семенов директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Однако в долгосрочной перспективе ясна общая климатическая тенденция: из-за глобального потепления сроки наступления весны постепенно смещаются на более ранние даты, а зима, соответственно, наступает позже. Поэтому, говоря о весне через 10 лет, можно с большей уверенностью утверждать, что она станет теплее и будет начинаться раньше.

Что касается грядущей весны, то текущие прогнозы, в том числе европейские, указывают на небольшие положительные температурные аномалии, добавил специалист.

"Это позволяет предположить, что предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного. Однако предсказать конкретные погодные условия или точные даты, например, схода снежного покрова, невозможно: такие детальные прогнозы за 1,5 месяца не делаются", – подчеркнул он.

По словам эксперта, по статистике, потепление не происходит равномерно из года в год.

"Например, в Москве за последние 30 лет зимы в среднем потеплели примерно на 3 градуса, но это не означает ежегодного равномерного роста на 0,1 градуса. Температура сильно колеблется: один год может быть теплее на градус, следующий – холоднее на полтора, а третий – теплее на два. Однако на фоне этих скачков четко прослеживается долгосрочная тенденция к потеплению: последние 10 лет XXI века, которые считаются самыми холодными, теплее, чем самые теплые годы начала ХХ века", – сказал специалист.

Таким образом, сезонный прогноз – это скорее обоснованное предположение, основанное на моделях. Но его оправдываемость существенно ниже, чем у краткосрочных прогнозов на 3–5 суток, которыми пользуются в повседневной жизни, заключил Семенов.