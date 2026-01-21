Синоптик Ильин: морозы вернутся в Москву в начале февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозы вернутся в Москву 2 февраля после потепления. Ночные температуры будут достигать минус 13 – минус 18 градусов, что ниже климатической нормы, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, для начала февраля среднесуточная норма составляет около минус 6,5 градуса, а для марта – минус 2,2.

"Дальнейший прогноз затруднителен ввиду изменчивой атмосферной динамики. Наблюдается чередование волн теплого и холодного воздуха, что ведет к значительным температурным колебаниям – перепады могут достигать 10 градусов в течение нескольких суток", – предупредил метеоролог.

При этом, как отметил синоптик, в ближайшие выходные, 24 и 25 января, в столице похолодает до минус 26 градусов, ночью в Подмосковье местами столбики термометров могут опуститься еще ниже.

Ильин подчеркнул, что в среду и четверг, 28 и 29 января, прогнозируется кратковременное потепление от минус 1 до минус 6 градусов в ночное время суток. В дневные часы значения могут приблизиться к нулю, добавил он.

Ранее специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в воскресенье, 25 января, температура воздуха в столичном регионе местами будет опускаться до минус 30 градусов.

При этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг прогнозы о понижении температуры в четверг, 22 января, до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе.

