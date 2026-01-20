Самым холодным днем в Москве с начала зимы может стать 25 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Воскресенье, 25 января, может стать самым холодным днем в Москве с начала зимы, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что во вторник, 20 января, температура воздуха в Москве и Подмосковье окажется в пределах нормы, однако из-за антициклона к выходным резко похолодает.

Среднесуточная температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов, что ниже нормы на 10–12 градусов. Однако Позднякова добавила, что волна холода будет непродолжительной.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что январь 2026 года в Москве не войдет в пятерку самых морозных в истории, однако может оказаться на границе первой десятки.

По его словам, до сих пор не было оттепелей, а максимальная температура – минус 1,4 градуса – была зафиксирована 4 января. Вместе с тем прогноз на оставшиеся дни также не предполагает положительных температур.

