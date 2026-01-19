Форма поиска по сайту

19 января, 10:17

Общество

Московские зимы потеплеют на 7–10 градусов к концу века

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К концу XXI века климат в Московском регионе заметно изменится, и аномально теплые зимы станут обычным явлением. Об этом сообщил Агентству "Москва" эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин.

Как отметил эксперт, несмотря на общее потепление, эпизоды экстремально холодных зим полностью не исчезнут, однако будут происходить значительно реже, чем сейчас.

"Согласно прогнозам Главной географической обсерватории имени А. И. Воейкова, средняя зимняя температура в Московском регионе к 2090 году может превысить показатели 1990-х годов на 7–10 градусов. Это теплее, чем сейчас, но при этом каждая шестая – десятая зима будет еще более аномально теплой", – сказал Кокорин.

Изменения сильнее всего затронут зимы в столичном регионе, а летняя погода, напротив, продемонстрирует стабильность. В будущем это приведет к сдвигу сезонов, учащению волн жары или тепла, а также более резкому выпадению осадков.

Ранее сообщалось, что уже к концу этой недели температура воздуха в Москве может опуститься до минус 20 градусов. Согласно народному календарю, за крещенскими морозами следуют федосеевские, которые приходятся на 24 января.

При этом к 25 января в Москве и других регионах Центральной России ожидаются морозы до минус 33 градусов, что станет пиком похолодания.

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 7 градусов 19 января

