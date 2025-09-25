Ученый призвал москвичей готовиться к изменению климата

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве станет теплее в ближайшие десятилетия и установится жаркое лето. Об этом в беседе с радио КП рассказал климатолог, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик Владимир Семенов.

По прогнозу ученого, через 30 лет май станет таким же, как июнь 70 лет назад.

Как пояснил Семенов, при выезде из Москвы в Подмосковье температура становится ниже на 5–7 градусов из-за влажной почвы, интенсивного ночного испарения и прозрачной атмосферы.

"У нас зимой минус 15, поэтому стать морским курортом Москве не суждено, но у нас будет уменьшаться холодовой стресс. Это тоже положительное последствие глобального потепления", – добавил климатолог.

По его словам, адаптация Москвы является ключом к безопасности и комфорту горожан. Для этого следует создавать больше зеленых зон и водоемов, чтобы формировались локальные "острова холода".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что плато потепления на Земле продлится до 2035 года. По его словам, изменение климата определяет только Солнце, похожие процессы происходят каждые 200 лет. После 2035-го начнется постепенный переход к похолоданию.

Жаркую погоду в этом году также отметил и Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время беседы с главой ЛНР Леонидом Пасечником.