Синоптик Позднякова: аномально теплые зимы в Москве связаны с небоскребами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высотная застройка может способствовать аномально теплым зимам в Москве. Об этом заявила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с News.ru.

В последние годы в столице наблюдается тенденция к повышению температуры в холодное время года. По ее словам, вертикальные поверхности зданий поглощают солнечные лучи и создают дополнительный обогрев города.

"Может быть, это влияние смены рельефа: городская застройка становится более высотной, больше вертикальных поверхностей, которые принимают зимние солнечные лучи и нагревают город. Либо сказывается общая тенденция потепления климата в Северном полушарии", – пояснила синоптик.

Метеоролог предположила, что в будущем зимы в мегаполисе будут либо еще теплее, либо начнут соответствовать новым климатическим нормам, учитывая глобальное потепление.

Ранее Позднякова указывала на учащение неблагоприятных погодных условий в Москве из-за изменения климата. В частности, за последние 50 лет среднегодовая температура выросла на 3 градуса, зимы стали мягче, а лето – теплее и продолжительнее.

Кроме того, нормой стали аномальная жара и перепады температуры. В связи с этим синоптик призвала заранее готовиться к опасным явлениям погоды, поскольку предсказать их возникновение можно лишь за 5 дней.