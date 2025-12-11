Поезда МЦД-2 не будут останавливаться на станции Царицыно 13 и 14 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда МЦД-2, следующие в центр, не будут останавливаться на станции Царицыно в предстоящие выходные, 13 и 14 декабря. Об этом пассажиров предупредили в телеграм-канале Дептранса.

Чтобы добраться до Нахабина из Царицына, горожанам рекомендуют доехать до станции Покровское и пересесть на поезд, идущий в центр. Также можно воспользоваться метро.

"Если вам необходимо приехать на станцию Царицыно (из области/со станций со стороны Подольска), проезжайте до станции Курьяново и здесь пересаживайтесь на поезд в обратном направлении", – отметили в пресс-службе.

При этом для пересадки можно перейти на другую сторону платформы, поскольку дополнительная валидация не потребуется. Кроме того, можно добраться до Царицына из области на поездах, следующих по маршруту Подольск – Царицыно без остановок по тарифу МЦД.

В свою очередь, электрички, следующие в область (до Подольска), будут ходить по обычному расписанию, предполагающему остановку на станции Царицыно.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Однако перед поездкой Дептранс призвал горожан проверять расписание на сайте перевозчика.

Во время его корректировки совместно с ОАО "РЖД" специалисты планируют провести работы по строительству тоннеля, который соединит новый московский городской вокзал Царицыно с одноименной станцией метро Замоскворецкой линии.

Поскольку данные работы являются сложными и масштабными, их будут проводить в выходные, чтобы не мешать поездкам пассажиров в будни.

Ранее сообщалось, что график поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится с 12 на 13 и с 13 на 14 декабря. Корректировки затронут период с 23:00 до 06:00.

В частности, ожидается увеличение интервалов до 1 часа на участке Одинцово – Белорусская и до 30 минут – от Белорусской до Лобни. При этом некоторые составы будут следовать без остановок на станциях Баковка, Сетунь и Тестовская, а электрички на маршруте от Славянского бульвара до Беговой и обратно будут следовать по пути в сторону Одинцова.

