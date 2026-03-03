Защита экс-главы Курской области Смирнова просит изменить регион для рассмотрения его дела

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого во взяточничестве, подала ходатайство о переносе рассмотрения его дела в суд другого региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда.

Уточняется, что адвокат Смирнова Бессмельцев попросил передать дело в районный суд иного субъекта РФ, входящего в первый кассационный округ.

Экс-главу Курской области и его заместителя Алексея Дедова задержали в апреле 2025 года по делу о хищении более 1 миллиарда рублей. Средства были выделены "Корпорации развития Курской области" на возведение оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Спустя время в Москву этапировали еще нескольких фигурантов дела: бывшего гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.

Позже против Смирнова также возбудили дело о получении взятки. Он заключил сделку со следствием, начал давать признательные показания, а затем признался во вменяемом преступлении.