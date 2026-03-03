Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 10:55

Политика
Главная / Новости /

ONA: нефтехранилище в оманском порту Дукм повреждено после атаки БПЛА

Нефтехранилище повреждено в оманском порту Дукм после атаки БПЛА

Фото: РИА Новости/Антон Быстров

Нефтехранилище в порту Дукм на востоке Омана повреждено после атаки нескольких беспилотников. Об этом сообщает ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.

Уточняется, что БПЛА ударил в один из топливных резервуаров. Жертв удалось избежать.

Тем временем в городах Шираз и Исфахан на юге и в центре Ирана произошло несколько взрывов, сообщает Mehr. Информации о точном месте взрывов и возможных разрушениях не приводится.

Несколько БПЛА ранее уже атаковывали порт Дукм. Тогда один дрон поразил мобильное общежитие, в результате чего пострадал иностранный сотрудник. Второй беспилотник упал в районе топливных резервуаров.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль и США начали наносить удары по Ирану. После этого Исламская Республика атаковала американские военные базы в регионе и ударила по территории еврейского государства.

Эксперт заявил, что для США конфликт с Ираном пошел по незапланированному сценарию

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика