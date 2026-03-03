ONA: нефтехранилище в оманском порту Дукм повреждено после атаки БПЛА

Фото: РИА Новости/Антон Быстров

Нефтехранилище в порту Дукм на востоке Омана повреждено после атаки нескольких беспилотников. Об этом сообщает ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.

Уточняется, что БПЛА ударил в один из топливных резервуаров. Жертв удалось избежать.

Тем временем в городах Шираз и Исфахан на юге и в центре Ирана произошло несколько взрывов, сообщает Mehr. Информации о точном месте взрывов и возможных разрушениях не приводится.

Несколько БПЛА ранее уже атаковывали порт Дукм. Тогда один дрон поразил мобильное общежитие, в результате чего пострадал иностранный сотрудник. Второй беспилотник упал в районе топливных резервуаров.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль и США начали наносить удары по Ирану. После этого Исламская Республика атаковала американские военные базы в регионе и ударила по территории еврейского государства.

