03 марта, 13:21

Лыжник Большунов отказался от смены спортивного гражданства

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российскому лыжнику Александру Большунову предлагали сменить спортивное гражданство, чтобы выступить на зимних Олимпийских играх в Италии, однако он отказался. Об этом спортсмен сообщил "Вестям".

"Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо", – отметил он.

В январе специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала Большунову в рассмотрении апелляции по поводу нейтрального статуса. В своем иске, который был подан лыжником против Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS), Большунов просил признать его право на участие в Играх-2026.

Ранее теннисистка Дарья Касаткина объявила, что будет представлять Австралию на соревнованиях. Она призналась, что это решение далось ей нелегко.

Спортсменка выразила благодарность и признательность своей семье, тренерам и всем другим, кто поддерживал ее на протяжении карьеры, указав, что горда выступать под флагом Австралии.

