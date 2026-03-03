Форма поиска по сайту

03 марта, 14:56

Шоу-бизнес

Певец Жуков прошепелявил песню на мотив "Алешки" в ответ на критику Губина

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков прошепелявил песню на мотив своего хита "Алешка" в ответ на критику исполнителя Андрея Губина. Отрывок опубликован на странице Жукова в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Губин в ходе интервью Ксении Собчак заявил, что у солиста "Руки Вверх!" проблемы с дикцией. Артист также признался, что не выходит на сцену, "чтобы не позориться".

Жуков, в свою очередь, исполняя песню-ответ, шепелявил и картавил, а в тексте сокрушался о своей "профнепригодности". Кроме того, в пародии он обрадовался тому, что фанаты знают тексты его песен наизусть и могут исполнять их вместо него.

"От позора стонут "Лужники", на концерты ходят дураки", – заключил артист.

Ранее артист Филипп Киркоров негативно высказался о певице Виктории Цыгановой, узнав о ее критике в адрес Ларисы Долиной. По его словам, она пытается о себе напомнить, заявляя в СМИ об известной артистке.

Цыганова уточнила, что в принципе не хотела бы комментировать слова Киркорова, поскольку для нее такого артиста больше не существует. Она считает, что его слова ничего не значат, потому что люди ему "давно не доверяют".

