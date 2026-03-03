Форма поиска по сайту

03 марта, 16:14

Наука

Солнце выбросило гигантский протуберанец

Фото: depositphotos/magann

Гигантский протуберанец длиной около миллиона километров вырвался в сторону Северного полюса Солнца, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Его размеры в три раза превышают расстояние от Земли до Луны, обратили внимание ученые, отметив при этом, что, несмотря на внушительные масштабы, протуберанец не представляет угрозы для других планет.

Исследователи напомнили, что подобные явления в 2025 году наблюдались периодами, последний из них был зафиксирован в ноябре. Крупные протуберанцы из-за своей высокой плотности плазмы и мощных магнитных полей являются одними из самых опасных проявлений космической погоды. Однако их прямое воздействие на Землю наблюдается крайне редко.

"В данном случае объект, который в конце наблюдения, к слову, стал довольно сильно похож на какое-то живое существо, явно улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет. Никакого влияния ни на Землю, ни на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет", – заключили в пресс-службе.

Параллельно с этим ученые зафиксировали снижение вспышечной активности на Солнце. По наблюдениям экспертов, запасы энергии в звездных пятнах могут окончательно иссякнуть через несколько дней.

В частности, геомагнитный индекс Кp на данный момент находится в спокойной зоне от 1 до 3. В свою очередь, корональные дыры на Солнце все еще присутствуют, но серьезной геомагнитной активности из-за этого не ожидается.

На Солнце впервые за четыре года пропали все пятна

