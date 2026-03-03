Форма поиска по сайту

03 марта, 09:52

Наука
Астроном Киселев: "Поцелуй Венеры" считали предвестником политических изменений или войн

Астроном рассказал, что предвещает "Поцелуй Венеры"

Фото: depositphotos/mozzyb

Космическое явление "Поцелуй Венеры" всегда вызывало у людей интерес и страх. Например, в Древнем Риме его считали предвестником изменений в политической ситуации или войн. Об этом рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев, передает aif.ru.

Речь идет о ситуации, когда планеты Венера, Сатурн и Нептун выстраиваются в одну линию в небе.

"В некоторых культурах сближение планет ассоциировалось с любовными отношениями и гармонией, что могло быть связано с именем Венеры – богини любви. Однако на самом деле планеты никак не влияют на человека", – подчеркнул Киселев.

Жители Москвы смогут наблюдать сближение небесных тел в воскресенье, 8 марта. Старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко отмечала, что явление будет видно невооруженным глазом в западной части неба почти сразу после заката.

Ожидается, что Венера будет более яркой, так как находится ближе к Земле. При этом Сатурн будет похож на бледную желтую звезду.

