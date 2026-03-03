Дома по программе реновации построят в Южном Тушине в рамках КРТ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты реорганизуют два участка общей площадью 0,88 гектара и возведут на одном из них жилые дома по программе реновации в столичном районе Южное Тушино в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, проработанный проект комплексного развития территории в Южном Тушине уже появился на официальном сайте правительства Москвы.

Два многоквартирных дома общей площадью 15,32 тысячи квадратных метров будут построены на участке площадью 0,44 гектара. На первых этажах зданий сделают помещения для предприятий малого и среднего бизнеса, благодаря которым в районе появятся свыше 40 новых рабочих мест. Второй участок территории благоустроят.

Площадки для строительства расположены недалеко от станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Они находятся по адресу улица Аэродромная, владение 12, корпус 2 (территория 2).

Также рядом расположены образовательные учреждения, медцентры, библиотека, аптеки, магазины и "Галерея "Тушино". Прогуляться можно в Сходненском сквере, дубовой роще "Маяк" и по бульвару Яна Райниса.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, новые дома построят в квартале старых пятиэтажек, которые вошли в программу реновации. Общая площадь новых квартир составит более 9 тысячи квадратных метров. Переехать в них смогут свыше 270 человек.

Он отметил, что в бывшей промзоне Тушино уже возводят 175,5 тысячи квадратных метров современного жилья. Данные проекты поспособствуют ускорению программы реновации в районе.

Ранее стало известно, что современный многофункциональный квартал по программе КРТ появится около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники. Объект будет размещен на участке площадью 14,6 гектара.

В него войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад и школа на 350 и 1 тысячу мест соответственно. Всего планируется построить около 444 тысяч квадратных метров недвижимости, в результате чего будет создано около 6 тысяч рабочих мест.

