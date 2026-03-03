Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 14:45

Город

Дома по программе реновации построят в Южном Тушине в рамках КРТ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты реорганизуют два участка общей площадью 0,88 гектара и возведут на одном из них жилые дома по программе реновации в столичном районе Южное Тушино в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, проработанный проект комплексного развития территории в Южном Тушине уже появился на официальном сайте правительства Москвы.

Два многоквартирных дома общей площадью 15,32 тысячи квадратных метров будут построены на участке площадью 0,44 гектара. На первых этажах зданий сделают помещения для предприятий малого и среднего бизнеса, благодаря которым в районе появятся свыше 40 новых рабочих мест. Второй участок территории благоустроят.

Площадки для строительства расположены недалеко от станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Они находятся по адресу улица Аэродромная, владение 12, корпус 2 (территория 2).

Также рядом расположены образовательные учреждения, медцентры, библиотека, аптеки, магазины и "Галерея "Тушино". Прогуляться можно в Сходненском сквере, дубовой роще "Маяк" и по бульвару Яна Райниса.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, новые дома построят в квартале старых пятиэтажек, которые вошли в программу реновации. Общая площадь новых квартир составит более 9 тысячи квадратных метров. Переехать в них смогут свыше 270 человек.

Он отметил, что в бывшей промзоне Тушино уже возводят 175,5 тысячи квадратных метров современного жилья. Данные проекты поспособствуют ускорению программы реновации в районе.

Ранее стало известно, что современный многофункциональный квартал по программе КРТ появится около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники. Объект будет размещен на участке площадью 14,6 гектара.

В него войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад и школа на 350 и 1 тысячу мест соответственно. Всего планируется построить около 444 тысяч квадратных метров недвижимости, в результате чего будет создано около 6 тысяч рабочих мест.

В Зюзине 200 человек переселили по программе реновации

Читайте также


городстроительствореновация

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика