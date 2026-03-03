Форма поиска по сайту

03 марта, 18:13

Шоу-бизнес

Изъятый у Бекмамбетова особняк в Казани продан на аукционе за 21,4 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Особняк XIX века в Казани, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова, продан с аукциона за 21,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Победителем аукциона стал участник торгов Сергей Еремеев, предложивший наибольшую сумму. Изначальная цена дома Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, который является объектом культурного наследия, составляла 9,3 миллиона рублей, а шаг аукциона составлял 466 тысяч рублей.

Теперь победителю торгов нужно будет провести восстановительные работы, чья общая стоимость оценивается в 91,8 миллиона рублей.

Торги организовали на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Суд выяснил, что особняк содержится бесхозяйственно. В частности, после пожара и обрушения крыши, в нем провели лишь противоаварийные работы. Таким образом, Бекмамбетов бездействовал, не принимал мер к сохранению объекта культурного наследия.

шоу-бизнеснедвижимостьрегионы

