03 марта, 21:02

Транспорт

Несколько поездов дальнего пригорода задерживаются на Киевском направлении

Фото: ТАСС/Николай Кисличко

Несколько поездов дальнего пригорода задерживаются на Киевском направлении. Причиной послужила остановка состава на участке Бекасово – Нара по техническим причинам, сообщили в ЦППК.

К месту направили вспомогательный локомотив, который уберет с путей состав. Поезда на участке следуют по одному пути в реверсивном режиме. При этом поезда на МЦД-4 продолжают движение в обычном режиме.

ЦППК вместе с МЖД работает над тем, чтобы стабилизировать расписание и сократить опоздания.

Ранее в РЖД сообщили, что билеты на поезда "Сапсана" и некоторых "Ласточек" отправлением 8 марта можно приобрести по сниженной фиксированной стоимости.

Цена билета в этот день зависит только от категории места, а не от спроса и даты поездки. Уточнялось, что билеты на поезда "Сапсана" экономкласса стоят от 1 888 рублей, а на "Ласточку" – от 888 рублей.

