Число погибших иранцев в результате ударов США и Израиля возросло до 700

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Число жертв в результате ударов США и Израиля по Ирану возросло до 700 человек. Обновленные данные предоставил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"За последние 4 дня преступная армия США и сионистский режим, вопреки своим ложным заявлениям и пропаганде о нападениях и ущербе военным объектам Ирана, с целью создания страха и паники среди населения совершили серию трусливых атак на школы, больницы, стадионы, рестораны и залы для свадеб", – приводит заявление иранская гостелерадиокомпания.

В КСИР подчеркнули, что "преступников" обеих стран ждет ответ на все действия и убийства невинных жителей. Более того, в Корпусе подтвердили готовность продолжить конфликт против агрессивного режима на более высоком уровне.

Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются с 28 февраля. Объединенные силы Израиля и США нанесли по Ирану превентивный удар. В ответ Исламская Республика поразила цели в еврейском государстве, а также уничтожила американские базы, расположенные в странах Персидского залива.

По расчетам американского лидера Дональда Трампа, продолжительность военной операции составит около 4–5 недель. Однако глава Белого дома подчеркивал, что готов продолжать действия столько времени, сколько потребуется, указав, что ему это "не наскучит".

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, в свою очередь, парировал это заявление, обратив внимание на страх Трампа касательно дальнейших потерь среди американских войск.

