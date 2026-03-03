Лавров назвал войной ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru

Последствия агрессии в отношении Ирана проходят через весь Ближний Восток. В регионе, по сути дела, идет война, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам главы ведомства, Москва выступает за немедленное прекращение военных действий. Он также назвал конфликт на Ближнем Востоке самым громким на сегодняшний день.

Лавров подчеркнул, что последствия боевых действий в Иране ощущаются во всем регионе, в том числе в арабских государствах, которые несут экономические издержки и человеческие жертвы.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты, которые расположены в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате в Иране погибли 787 человек, включая верховного лидера республики Али Хаменеи. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал, что его смерть не останется безнаказанной.

Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".

