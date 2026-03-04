Форма поиска по сайту

04 марта, 08:39

Член ОП Машаров: штраф до 700 тыс рублей предусмотрен за оскорбления в Сети

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Оскорбительные сообщения или комментарии в Сети могут повлечь штраф до 700 тысяч рублей. Об этом в беседе с ТАСС напомнил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Административная ответственность предусмотрена по статье 5.61 КоАП РФ. Если оскорбление было сделано в личных сообщениях, то наказание наступает согласно первой части этой статьи. В таком случае физлицу грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч, юрлицам – от 100 до 200 тысяч, рассказал Машаров.

Вторая часть указанной статьи КоАП предусматривает наказание за публичные оскорбления в групповых чатах или на общедоступных страницах. Граждан могут оштрафовать на 5–10 тысяч рублей, должностных лиц – на 50–100 тысяч, юрлиц – на 200–700 тысяч, указал эксперт.

При этом, уточнил он, не имеет значения, произошло ли оскорбление в запрещенных соцсетях или нет, "так как обидчик все равно понесет ответственность в силу действующего российского законодательства".

Кроме того, имеется судебная практика, при которой скриншоты из запрещенных соцсетей суды принимают в качестве доказательств, отметил юрист.

"Вопрос о наличии признаков оскорбления разрешается экспертом при проведении лингвистической экспертизы", – сказал собеседник агентства.

Срок привлечения к административной ответственности по статье 5.61 КоАП составляет 3 месяца с момента правонарушения.

Ранее юрист Дмитрий Макаров предупредил, что использование мата в домовых чатах грозит штрафом до 10 тысяч рублей. Бездействие модераторов диалоговых площадок также влечет за собой санкции.

