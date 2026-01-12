Юрист Завалько: за угрозы в голосовом сообщении может наступить уголовная ответственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За голосовые сообщения, в которых содержатся дискредитация российских военных, угрозы другому человеку, шутки о теракте, оскорбления и клевета, может наступить уголовная ответственность. Об этом изданию "Абзац" заявил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Эксперт уточнил, что в случае с дискредитацией армии нарушителю могут вменить наказание за повторное нарушение. В остальных ситуациях в зависимости от целей и степени нанесенного вреда уголовное дело возбуждается сразу.

Например, если в голосовых сообщениях содержатся угрозы убийством, получатель их может расценить как реальные. Тогда ответственность будет назначаться по статье УК России "Угроза убийством".

"Бывает, звонят или наговаривают даже в шутку, что где-то заложена бомба. Это называется телефонным терроризмом, за него наступает уголовная ответственность, потому что это является общественно опасным деянием", – рассказал юрист.

По его словам, до 2 лет лишения свободы грозит также тем, кто оскорбляет и использует нецензурную брань в отношении представителей власти.

Ранее в Москве суд оштрафовал женщину на 3 тысячи рублей за отправку голосового сообщения с оскорблениями в мессенджере. Получательница обратилась в прокуратуру, после чего в отношении автора составили протокол по статье КоАП "Оскорбление".