Жительница Магаданской области лишилась гражданства РФ за оскорбление военных

Фото: телеграм-канал "Полиция Колымы"

Сотрудники полиции лишили российского гражданства 34-летнюю жительницу Магаданской области, уроженку одной из стран ближнего зарубежья за оскорбления в адрес россиян и российских военных. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители установили, что женщина в одном из мессенджеров неоднократно оскорбляла военнослужащих РФ, за что ее трижды привлекали к административной ответственности. Несмотря на это, она продолжила писать оскорбительные комментарии, в том числе в адрес граждан России.

Полицейские изъяли у женщины российский паспорт. Так как у нее есть близкий родственник – гражданин РФ, она остается на территории страны в качестве иностранной гражданки. Теперь ей необходимо урегулировать свой правовой статус и оформить документы для законного пребывания в России.

Ранее в Санкт-Петербурге оштрафовали Александра Пимкина за оскорбления россиян и призывы к их убийству в онлайн-комментариях одного из мессенджеров. Суд назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.

В ноябре в Дагестане суд назначил двум девушками штраф в размере 2 миллионов рублей каждой за варку кофе над Вечным огнем. Инцидент произошел у памятника Воину-Освободителю в парке имени Ленинского Комсомола.