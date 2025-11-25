В Санкт-Петербурге мужчину оштрафовали за оскорбления россиян

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Санкт-Петербурге оштрафовали Александра Пимкина за оскорбления россиян и призыву к их убийству в онлайн-комментариях одного из мессенджеров, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ").

Суд назначил Пимкину штраф в размере 30 тысяч рублей. Свою вину он признал.

Ранее суд в Бурятии оштрафовал по статье о возбуждении ненависти по национальному признаку жительницу Улан-Удэ, которая в домовом чате написала слово "хохлы". В ходе следствия выяснилось, что указанным словом женщина в мессенджере прокомментировала фамилию мужчины, которая заканчивалась на "-о".

В результате инстанция оштрафовала ее на 10 тысяч рублей. Свой приговор женщина решила обжаловать в Верховном суде Бурятии, однако тот оставил изначальное решение без изменений.