Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 07:57

Политика
Главная / Новости /

Гросси: работы на ЧАЭС после повреждения саркофага могут вызвать рост радиации

Глава МАГАТЭ назвал последствия повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС

Фото: ТАСС/ЕРА/FRANCK ROBICHON

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил в интервью РИА Новости о возможном увеличении уровня радиации в случае проведения работ на Чернобыльской АЭС после повреждения саркофага.

"Это требует дополнительного анализа, построения различных кривых, режимов мониторинга и определения допустимых уровней", – уточнил он.

По словам Гросси, той защиты, что была ранее на ЧАЭС, уже нет. Именно поэтому он указал, что со временем ситуация может ухудшаться.

Украинский лидер Владимир Зеленский в день старта Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля заявил, что Россия якобы ударила с помощью БПЛА по разрушенному энергоблоку станции, в результате чего повреждения получил защитный саркофаг. Кроме того, на месте ЧП начался пожар.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной подтасовкой и провокацией. Аналогичное мнение выразила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место происшествия и определили, что БПЛА пробил отверстие в крыше защитного сооружения, но конструкция здания не была повреждена. Несмотря на это, уровень радиации не превысил норму.

Однако в организации предупредили, что новый саркофаг на ЧАЭС после произошедшего утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

Читайте также


политика

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика