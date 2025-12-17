Гросси: работы на ЧАЭС после повреждения саркофага могут вызвать рост радиации

Фото: ТАСС/ЕРА/FRANCK ROBICHON

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил в интервью РИА Новости о возможном увеличении уровня радиации в случае проведения работ на Чернобыльской АЭС после повреждения саркофага.

"Это требует дополнительного анализа, построения различных кривых, режимов мониторинга и определения допустимых уровней", – уточнил он.

По словам Гросси, той защиты, что была ранее на ЧАЭС, уже нет. Именно поэтому он указал, что со временем ситуация может ухудшаться.

Украинский лидер Владимир Зеленский в день старта Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля заявил, что Россия якобы ударила с помощью БПЛА по разрушенному энергоблоку станции, в результате чего повреждения получил защитный саркофаг. Кроме того, на месте ЧП начался пожар.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной подтасовкой и провокацией. Аналогичное мнение выразила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место происшествия и определили, что БПЛА пробил отверстие в крыше защитного сооружения, но конструкция здания не была повреждена. Несмотря на это, уровень радиации не превысил норму.

Однако в организации предупредили, что новый саркофаг на ЧАЭС после произошедшего утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

